Лидер ЛДПР России Леонид Слуцкий выступил с инициативой обязать всех мигрантов, лишённых гражданства РФ, возмещать потраченные на них бюджетные средства.

«Криминал в мигрантской среде продолжает расти. Только за 5 месяцев 2025 года количество преступлений, совершённых приезжими, в сравнении с прошлым годом увеличилось на 10% и составило около 19 тысяч», — отметил Слуцкий.

«Государство потратило на всю эту мразь значительные средства, которые могли бы пойти на нужды законопослушных русских людей. ЛДПР предлагает обязать всю эту пойманную и осужденную мерзоту возмещать потраченные на них бюджетные средства за образование, медпомощь и тому подобные расходы», — добавил депутат.