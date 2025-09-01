Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил уверенность в том, что отношения России и Азербайджана со временем вернутся в дружеское русло.

По его словам, несмотря на существующие сложности, сотрудничество между двумя странами значительно выгоднее, чем конфронтация, особенно в экономической сфере.

«Перспективы развития дружеских отношений и экономических интересов огромны. Потепление неизбежно — это лишь вопрос времени. Ситуация непростая, но постепенно все вопросы будут урегулированы», — цитирует Чепу «Правда».