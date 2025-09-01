Глава американской администрации Дональд Трамп отверг предложение Индии о снижении своих пошлин для США.

«Мало кто понимает, что мы очень мало ведем бизнес с Индией, а они – с нами… Причина в том, что Индия до сих пор взимала с нас такие высокие пошлины, что наши компании не могли продавать в Индию. Это была полная односторонняя катастрофа!

Кроме того, Индия покупает большую часть своей нефти и военной продукции у России и очень мало у США. Теперь они предложили полностью снизить свои пошлины, но уже поздно. Им следовало сделать это много лет назад», — написал президент США в своей соцсети Truth Social.