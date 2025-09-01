В Нижневартовске школьникам запретили носить религиозную одежду и её атрибутику. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на директора департамента образования города Оксану Серебренникову.

По её словам, с 3 сентября в России вступает в силу новый стандарт, регулирующий внешний вид школьников, который позволяет образовательным учреждениям самостоятельно устанавливать требования к форме.

«С учётом нового ГОСТа внесены изменения в локальные акты, запрещающие ношение религиозной одежды, её атрибутики и головных уборов, включая хиджабы и никабы», — уточнила Серебренникова.

Школы получили официальные письма о нововведении, а классные руководители должны донести информацию до родителей.