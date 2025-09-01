Между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом не было конкретной договоренности о трехсторонней встрече или встрече Путина с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков журналисту Павлу Зарубину. Он добавил, что конкретных предложений по повышению уровня представителей на российско-украинских переговорах пока нет.

«Сейчас говорят, там, о трёхсторонней встрече, о встрече Путина с Зеленским. Но конкретно, насколько я знаю, между Путиным и Трампом об этом договоренности не было», — сказал он.