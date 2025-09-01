Пакистан заблокировал вступление Армении в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в ответ на блокировку Индией заявки Азербайджана на членство в этой организации.

Отметим, ранее состоялся первый телефонный разговор между министрами иностранных дел двух стран, в ходе которого стороны договорились о налаживании дипломатических отношений.

Напомним, Индия вновь заблокировала заявку Азербайджана на вступление в ШОС. Несмотря на то, что Китай поддерживает членство Азербайджана в Шанхайской организации сотрудничества, Индия снова заблокировала предложение о полноценном членстве Баку.