Россия объединена с Индией и Турцией очень многопрофильными отношениями в различных областях, страны связывают крупнейшие, значимые для всего региона проекты. Поэтому контакты лидеров трех государств, в частности на полях ШОС, очень важны, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Он отметил, что у Путина сегодня на полях ШОС было много двусторонних встреч. «Вы были свидетелями двусторонних переговоров в резиденции президента, в гостинице, где он остановился, — напомнил Песков. — Это контакты и с президентом Турции [Реджепом Тайипом Эрдоганом], и с премьер-министром Индии [Нарендрой Моди]».

«Это очень важные для нас страны, партнерские страны», — подчеркнул представитель Кремля. В особенности, отметил он, на примере Индии: это страна, «которую пытаются наказать за то, что она покупает российскую нефть». «То есть за то, что она совершает коммерческие операции по коммерческим правилам международной торговли».