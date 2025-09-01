Премьер-министр Индии Нарендра Моди на саммите ШОС призвал к скорейшему завершению войны в Украине. «Мы приветствуем все недавно приложенные усилия для установления мира и надеемся, что все стороны будут подходить к этому вопросу конструктивно», — заявил он, отметив необходимость искать пути для урегулирования.

Встреча Моди и Владимира Путина продлилась менее часа, до этого они около 50 минут общались тет-а-тет в автомобиле российского лидера. По словам Моди, переговоры прошли «отлично». Он подчеркнул, что стратегическое партнёрство Индии и России остаётся важной опорой региональной и глобальной стабильности.