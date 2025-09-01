МИД Азербайджана сообщил, что 1 сентября 2025 года Советом министров ОБСЕ принято решение о прекращении деятельности Минского процесса и связанных с ним структур — личного представителя действующего председателя и Группы высокого уровня планирования.

Все решения ОБСЕ по бывшему армяно-азербайджанскому конфликту признаны недействительными. Это стало подтверждением восстановления Азербайджаном контроля над ранее оккупированными территориями и международного признания мирной повестки, предложенной Баку.