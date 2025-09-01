Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что Турция продолжит играть особую роль в урегулировании конфликта в Украине. Как передает RT, об этом он заявил на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«На стамбульской площадке с мая этого года прошло уже три раунда прямых российско-украинских переговоров, которые позволили продвинуться в решении ряда практических вопросов в гуманитарной сфере. Уверен, что особая роль Турции в этих делах будет востребована и далее, — сказал Путин.

Российский президент также выразил признательность турецкой стороне за вклад в урегулирование конфликта в Украине.

По его словам, Москва рассматривает Анкару в качестве надёжного партнёра и удовлетворена динамикой торгово-экономического сотрудничества с Турцией.

Эрдоган, в свою очередь, пригласил президента России посетить с визитом Турцию.