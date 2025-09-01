В России с сегодняшнего дня вступают в силу жёсткие законы.

Теперь запрещён поиск «экстремистских материалов» (штраф до $55), передача сим-карт и аккаунтов (до $2 200), реклама и распространение VPN, а также реклама в заблокированных соцсетях (до $5 500). При покупке сим-карты будут фиксировать на камеру, а на всех новых смартфонах обязаны стоять госмессенджер Max и отечественный магазин приложений. Банки получили право блокировать счета без суда и приостанавливать выдачу наличных, что автоматически оставляет клиента и без мобильной связи.

Изменения коснулись и других сфер: выросли втрое пошлины для автомобилистов, к вождению не допустят людей с психическими расстройствами и плохим зрением. В школах английский язык урезан до двух часов в неделю, выпускники колледжей не смогут поступать в вузы без ЕГЭ по непрофильной специальности. Также под запретом оказались фильмы с «нетрадиционными ценностями», деятельность иноагентов, содержание дома экзотических животных; зажигалки и газовые баллончики теперь продаются только по паспорту.