Журналист Дмитрий Скоробутов заявил, что президента России Владимира Путина в Китае встретили не как дорогого гостя, а скорее как случайного приезжего.

По его словам, разница в приёме Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Тяньцзине оказалась «практически космического масштаба». Несмотря на одинаковую атрибутику — красная ковровая дорожка, — в деталях протокола чувствовались заметные различия.

Скоробутов отметил, что российские чиновники во главе с помощником президента по международным вопросам Юрием Ушаковым пытались сгладить впечатление, описывая визит как успешный, однако в действительности приём выглядел гораздо скромнее, чем для азербайджанского лидера.

По мнению журналиста, уже на уровне символики заметно: для Китая Азербайджан — партнёр, с которым выстраиваются перспективные связи, а Россия воспринимается всё больше как сырьевой придаток. Именно этим он объяснил разницу в «почестях», оказанных в аэропорту.