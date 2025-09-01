Китайский суд приговорил бывшего зампреда постоянного комитета Народного собрания провинции Хайнань Лю Синтая к смертной казни за получение взяток на сумму 316 млн юаней (около $44 млн), сообщил телеканал CCTV. Его имущество конфисковано, политические права аннулированы.

Следствие установило, что с 2003 по 2024 год Лю, занимая руководящие посты в провинциях Шаньдун и Хайнань, помогал компаниям и частным лицам получать контракты, должности и бюджетные средства в обмен на взятки. Чиновник признал вину, раскаялся и вернул незаконные доходы. С учётом смягчающих обстоятельств исполнение приговора отсрочено на два года.

Процесс начался 29 мая 2025 года и проходил открыто, при участии общественности и СМИ. Приговор огласили 26 августа в суде города Гуйлинь (Гуанси-Чжуанский автономный район).

Напомним, в ноябре 2024 года смертный приговор вынесли другому высокопоставленному чиновнику — бывшему зампреду постоянного комитета ВСНП провинции Гуандун Чэнь Цзисину, признанному виновным в получении взяток на 278 млн юаней ($38 млн).