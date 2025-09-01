Спецпредставитель Европейского Союза по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Магдалена Гроно обнародовала сообщение в соцсети X по поводу своего визита в Азербайджан.

По ее словам, ЕС, как близкий партнёр, продолжит свою роль в полном урегулировании отношений и их реализации в регионе.

Она добавила, что возглавляемая ею делегация совместно с коллегами из Европейской комиссии и Европейской службы внешнеполитической деятельности провела ряд встреч в Азербайджане.

Специальный представитель указала на то, что были проведены обсуждения с президентом Ильхамом Алиевым, министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и другими официальными лицами.

Согласно ее заявлению, в ходе встреч основное внимание было уделено теме мирного будущего региона на основе двустороннего диалога между Азербайджаном и Арменией и исторических соглашений, достигнутых в Вашингтоне.

Гроно также высказалась о том, что ЕС готов усилить поддержку всех аспектов полноценной нормализации, включая развитие связей в регионе, создание благ мира, решение гуманитарных проблем и вопросов, связанных с наследием прошлого.

При этом Гроно упомянула поездку в Нахчыван в рамках визита: «Я также посетила Нахчыван, где встретилась с представителем Президента Фуадом Наджафлы и ознакомилась на местах с транспортной инфраструктурой с целью возможного участия ЕС».

