Трехкратная чемпионка мира Лала Крамаренко выразила уверенность в том, что художественная гимнастика – самый женственный вид спорта. Об этом она заявила в прямом эфире проекта «Большая редакция» медиахолдинга «Гранада Пресс».

«Далекие от этого вида спорта люди даже не представляет, насколько сложно выполнять все элементы, ведь нужно чувствовать свое тело, иметь хорошую координацию. Если бы я когда-то осознавала всю эту сложность, наверное, не пришла бы в художественную гимнастику, – призналась спортсменка. – Но в эту красивую картинку, красивые движения, пластику, да даже ленточки, булавы и скакалки невозможно не влюбиться».

Отметим, что Лала Крамаренко является дочерью экс-вратаря футбольной сборной Азербайджана Дмитрия Крамаренко и внучкой легендарного голкипера «Нефтчи» Сергея Крамаренко.