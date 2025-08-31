Южная Корея и США не смогли согласовать отдельные аспекты вопроса о пошлинах, поэтому после саммита лидеров двух стран не было опубликовано совместное заявление. Об этом сообщил министр иностранных дел Республики Корея Чо Хён в интервью телеканалу KBS1.

25 августа президенты Ли Чжэ Мён и Дональд Трамп провели встречу в Вашингтоне. Южнокорейский лидер охарактеризовал её итоги как позитивные, однако признал, что по ряду важных моментов стороны решили отложить принятие решений до следующего саммита.

«Хотя нам удалось достичь договоренностей по многим вопросам, в части тарифов оставались разногласия. Мы решили отложить обсуждение этого вопроса как наиболее дружественный вариант», — отметил Чо Хён. По его словам, тарифная политика затрагивает национальные интересы и требует взвешенного подхода.