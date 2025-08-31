Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что при угрозах со стороны России не исключает возможность призыва женщин в армию, сообщает Zdfheute.

Он отметил, что если модель добровольной военной службы окажется недостаточной, «придется разработать механизм возвращения к обязательной службе», где участие женщин также может быть предусмотрено.

При этом Мерц подчеркнул: в действующей конституции Германии призыв женщин не предусмотрен, поэтому для реализации подобных мер потребуются поправки в основной закон.