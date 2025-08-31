Венгрия намерена заблокировать начало переговоров о вступлении Украины в Европейский союз. Об этом сообщил глава МИД страны Петер Сийярто в соцсети X.

По словам министра, Будапешт совместно с президентом США Дональдом Трампом будет добиваться заключения соглашения с российским лидером Владимиром Путиным и выступать против санкций, которые могут навредить энергетической безопасности Венгрии.

«Еврокомиссия снова действует как комиссия Украины, ставя интересы Киева выше интересов государств-членов ЕС», — написал Сийярто.