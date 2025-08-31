В селе Даикенд Сальянского района легковой автомобиль сорвался с дороги и упал в канал. В результате происшествия жительница села Арбатан Халида Сабир гызы Ягубова скончалась на месте до приезда медиков, сообщает «Репорт».

Пострадали еще пятеро: Рустамов Гасан Рафет оглу (1991 г.р.), Магеррамов Талех Акбер оглу (1976 г.р.), Лала Фикрет гызы Ягубова (2006 г.р.), Мирюсиф Мирали оглу Ахмедов (2023 г.р.) и Басира Сабир гызы Ягубова. Все они доставлены в Сальянскую районную центральную больницу с травмами различной степени тяжести.

По факту происшествия проводится расследование.