Философ Александр Дугин заявил, что мусульманки-мигрантки должны демонстрировать поддержку России, нанося символ «Z» на свои хиджабы. По его словам, если женщина участвует в помощи армии — например, плетёт маскировочные сети вместе с православными, — её нужно уважать.

«Хорошо, вы хотите сохранить ислам. Тоже годится. Сражайтесь вместе с героическим «Ахматом» и будете русский ислам. Уважайте наши традиции, и мы уважим ваши. Сидит мусульманка, и вместе с православными женщинами плетет сеть для защиты наших блиндажей. Но такой кто хоть слово скажет? В ножки все поклонимся. Это не про них. Это не мигранты, это русские, то есть соль земли. Таким можно и не разматываться, но пусть Z на хиджаб оденут. Будем знать — это благородная ханум плела русскую сеть. Пропустить ее. А если Z отсутствует?» — вопрошает он.