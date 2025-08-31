Президент США Дональд Трамп заявил о намерении подписать исполнительный указ, направленный на усиление контроля за проведением выборов и предотвращение фальсификаций. Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social.

«Удостоверение личности избирателя должно быть обязательным на любых выборах — без исключений! Я подпишу указ, чтобы это закрепить», — подчеркнул американский лидер.

Трамп также выступил против широкого использования голосования по почте, отметив, что эта возможность должна сохраняться только для тяжело больных граждан и военнослужащих, находящихся за пределами страны.