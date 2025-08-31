В ближайшие годы пивоваренную отрасль Германии ожидает волна банкротств. Об этом поведал руководитель одного из старейших пивоваренных предприятий Баварии Oettinger Штефан Блашак.

По его словам, которые приводит Augsburger Allgemeine, продажи пива в Германии упали на 2-3% ежегодно, в 2025 году и вовсе произошел обвал. Лишь за первое полугодие текущего года объем производства этого напитка в стране сократилось на 2,6 млн гектолитров, что равно примерно 3 млн банок в день.

Блашак отметил, что пивоваренные предприятия превращаются в производителей разных видов напитков, не только пива. В этом он видит спасения для них.