Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск предупредил, что Европу ждёт демографический кризис, если не удастся повысить уровень рождаемости. Соответствующее заявление он сделал в социальной сети X.

Так Маск отреагировал на публикацию сенатора США Майка Ли, который привёл статистику по Шотландии: с января по июль текущего года в стране родилось 26,3 тысячи человек, тогда как умерли 35,2 тысячи.

«Если рождаемость хотя бы не вернётся к уровню воспроизводства населения, Европа вымрет», — отметил Маск.