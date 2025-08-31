Швейцарские производители золота отказались переносить перерабатывающие мощности в США, несмотря на давление со стороны администрации президента Дональда Трампа. Об этом сообщает издание Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Бывший дипломат Томас Борер предложил разместить часть заводов по переработке золота на территории США, чтобы снизить торговую напряженность, однако отрасль не поддержала эту инициативу. По данным NZZ, в последние месяцы швейцарские компании значительно увеличили экспорт золота в Америку, что стало поводом для недовольства Вашингтона и введения 39-процентных пошлин почти на все швейцарские товары.

Некоторые политики предлагали ограничить экспорт драгметаллов или ввести дополнительный налог, но представители отрасли заявили, что подобные меры нанесут серьёзный ущерб экономике. Кроме того, перенос производств за границу, по словам Ассоциации производителей и продавцов драгметаллов, снизит ценность маркировки Swiss made, которая считается символом высочайшего качества.