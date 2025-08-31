Израильские ВВС утром нанесли серию ударов по позициям «Хезболлы» на юге Ливана, сообщил портал Lebanon 24. По его данным, зафиксировано не менее восьми налётов.

Основной удар пришёлся на район Али-Тахер близ города Набатия, где находится подземный командный пункт шиитских формирований. Повреждено дорожное покрытие на участке южного шоссе Кфар-Тибнит — Хардали.

Сообщения об авиаударах также поступили из населённых пунктов Араб-эс-Салим, Арнун, Яхмур-эш-Шкиф, Хаббуш и горных районов Джебель-Рейхан и Иклим-эт-Туфах, где расположены подземные укрытия и склады боеприпасов движения. Информация о возможных жертвах и разрушениях уточняется.