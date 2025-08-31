Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести федеральный контроль в Чикаго, если местные власти не смогут справиться с ростом преступности. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

По словам американского лидера, за минувшие выходные в городе погибли шесть человек и ещё 24 получили огнестрельные ранения. Трамп резко раскритиковал губернатора Иллинойса за отказ от помощи федеральных властей, назвав его «психом».

«Ему лучше навести порядок как можно скорее, или мы вмешаемся», — подчеркнул президент.