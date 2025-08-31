Дегенеративная кремлевская пропаганда продолжает распалять конфликт с Азербайджаном. Кретин, оравший, что Россия только «бровь поднимет», как Украина сразу капитулирует, теперь угрожает азербайджанцам тем, что не может осуществить.

Об этом говорится в публикации антивоенного тг-канала «Сеятель ветра».

«Позорный провал в Украине идиотов так ничему и не научил. А главное — они не могут понять, что выглядят смешно. Угрозы этого чучела в кадре, которое уже почти 4 года грозится изо дня в день «уничтожить, стереть», но ничего не может — больше никого не пугают.

Все что могут такие Соловьевы — только вредить. Они добились только того, что настроили против России всех соседей. А теперь удивляются, откуда кругом русофобия», — отмечается в публикации.