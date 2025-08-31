Xiaomi объявила об отзыве 146,8 тыс. пауэрбанков PB2030MI, произведенных в августе–сентябре 2024 года. Причина — дефект аккумуляторных элементов модели 126280 версии 2.0, который может привести к перегреву, возгоранию или взрыву. Об этом сообщает портал NotebookCheck.

Владельцам дефектных устройств компания выплатит компенсацию в размере 159 юаней (примерно 22 доллара США). Пока отзыв действует только в Китае, но неизвестно, поставлялись ли за рубеж партии с проблемными батареями.

Тем, кто продолжает пользоваться устройством, рекомендуют соблюдать осторожность и не оставлять его без присмотра во время зарядки.