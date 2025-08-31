Российские интервенты за сутки потеряли еще 810 военных. Также ВСУ уничтожили почти 40 крылатых ракет и 83 единицы автотехники. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 31 августа 2025 года ориентировочно составили:

личного состава — около 1 082 140 (+810) чел;

танков — 11 151 (+2) ед;

боевых бронированных машин — 23 212 (+2) ед;

артиллерийских систем — 32 199 (+27) ед;

РСЗО — 1476 ед;

средства ПВО — 1213 ед;

самолетов — 422 ед;

вертолетов — 340 ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 55 062 (+371);

крылатые ракеты — 3664 (+38) ед;

корабли / катера — 28 ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 60 305 (+83) ед;

специальная техника — 3952.