Российские интервенты за сутки потеряли еще 810 военных. Также ВСУ уничтожили почти 40 крылатых ракет и 83 единицы автотехники. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 31 августа 2025 года ориентировочно составили:
личного состава — около 1 082 140 (+810) чел;
танков — 11 151 (+2) ед;
боевых бронированных машин — 23 212 (+2) ед;
артиллерийских систем — 32 199 (+27) ед;
РСЗО — 1476 ед;
средства ПВО — 1213 ед;
самолетов — 422 ед;
вертолетов — 340 ед;
БпЛА оперативно-тактического уровня — 55 062 (+371);
крылатые ракеты — 3664 (+38) ед;
корабли / катера — 28 ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 60 305 (+83) ед;
специальная техника — 3952.