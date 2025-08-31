В ближайшие недели Россия может активизировать воздушные удары по Украине, в том числе по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом говорится в свежем отчёте Института изучения войны (ISW).

По оценке аналитиков, российское руководство использовало время подготовки к саммиту лидеров США и РФ на Аляске для наращивания запасов ракет и беспилотников. При этом удары по Украине наносились в ограниченном масштабе — чтобы создать видимость готовности к переговорам с Вашингтоном.

«Россия, вероятно, усилит атаки, чтобы задействовать накопленные арсеналы и нанести ущерб украинской энергетике накануне зимы», — отмечается в докладе ISW.