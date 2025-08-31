Большинство граждан Великобритании не готовы защищать страну с оружием в руках в случае военной угрозы. Об этом пишет The Sunday Express со ссылкой на результаты опроса общественного мнения.

Согласно данным исследования, 64% респондентов заявили, что не пошли бы служить в армию даже в случае нападения на страну. Лишь 6% участников опроса выразили готовность вступить в вооружённые силы.

Отмечается, что во всех возрастных категориях преобладает число тех, кто не желает участвовать в военных действиях. При этом издание не уточняет, сколько человек приняло участие в опросе.