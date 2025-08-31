Бывший министр иностранных дел Азербайджана Тофиг Зульфугаров рассказал в соцсети о встрече с ныне первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко в 1998 году в Крыму, куда тот прибыл на саммит СНГ вместо Бориса Ельцина.

По словам экс-министра, назначение Кириенко после дефолта воспринималось неоднозначно, а в политической среде его прозвали «киндер-сюрпризом».

Ключевой эпизод, описанный дипломатом, произошёл на площадке перед выездом на приём: Кириенко появился и сказал нечто вроде «российский представитель уже здесь, поехали». Лидеры традиционно посмотрели на Гейдара Алиева как на старейшину. Алиев обратился к Кириенко: «Слушай, а как там твои шахтёры, они выпустили тебя сюда на наше мероприятие?» (речь шла о протестах шахтёров у Дома правительства). После этого, по словам экс-министра, глава российской делегации «до конца вечера молчал».

Завершая пост, он добавил: «Мудрость приходит с годами, но иногда старость приходит одна», объясняя, почему вспомнил тот эпизод — на фоне разговоров о роли Кириенко и «инструктажах» против Азербайджана.