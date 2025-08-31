Азербайджан активно развивает взаимодействие с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) в качестве партнёра по диалогу. Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, общаясь с журналистами.

По его словам, сотрудничество с ШОС открывает новые возможности для укрепления политических и экономических связей, а также для реализации совместных региональных инициатив.

Гаджиев высоко оценил вклад председателя КНР Си Цзиньпина и Китая в развитие Шанхайской организации сотрудничества. По его словам, организация, носящая имя Шанхая, воплощает «шанхайский дух» взаимодействия и взаимного уважения.

«Китай последовательно поддерживает сотрудничество ШОС с Азербайджаном, а наша страна, будучи партнёром по диалогу, активно развивает взаимодействие с организацией. Мы признательны китайской стороне за приглашение Азербайджана присоединиться к ШОС в этом статусе и за конструктивные взаимные отношения», — отметил Гаджиев.