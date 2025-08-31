Украина ведет разработку полностью автономных беспилотников. Об этом поведал Reuters руководитель министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Он отметил, что Украина теперь использует искусственный интеллект для управления беспилотниками, в том числе несколькими системами, предназначенными для дальних атак в глубине России. По его словам, ведется работа над системами, которые сделают беспилотники полностью автономными, что позволит им летать без пилота и работать в стаях.

Следует отметить, что Украина использует технологию искусственного интеллекта от американской компании по анализу данных Palantir.