Пенсионерка из Красноярска сломала палец подростку, который не уступил ей место в автобусе. Об этом поведала мать пострадавшего, слова которой приводит ТВК.

Дело было так: в салон автобуса зашла пенсионерка, которая заметила сидящего школьника и потребовала, чтобы он уступил ей место.

«В грубой форме сказала ему: «Вставай, мне надо сесть». Ребенок ее проигнорировал. Тогда она начала хватать его сначала за футболку, потом поцарапала ему руку в двух местах до крови. Затем попыталась отнять телефон и схватила за палец», – отметила мать подростка.

Кондуктор и другой пассажир сделали женщине замечание и проводили ее на свободное место. Ребенок вынужден был обратиться в травмпункт, где у него диагностировали перелом фаланги пальца и ссадины.

Проводится расследование инцидента.