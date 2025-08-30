Лянкяранский суд по тяжким преступлениям завершил рассмотрение дела Кямрана Габибова, которого обвиняют в убийстве тестя в Санкт-Петербурге в 2002 году.

Судья Хаммед Нуриев назначил подсудимому наказание — 13 лет колонии строгого режима, сообщает «Репорт».

Материалы дела свидетельствуют, что Габибов, проживавший в Санкт-Петербурге с Натальей Фасий, в 2002 году после конфликта с её братом Русланом пришёл в дом родителей сожительницы и в ходе ссоры нанёс её отцу смертельное ножевое ранение.

После преступления Габибов вернулся в Азербайджан. Он находился в розыске и был задержан 9 декабря 2024 года, после чего привлечён к уголовной ответственности.