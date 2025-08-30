Российская компания «КамАЗ», производитель грузовых автомобилей, зафиксировала чистый убыток в размере 30,9 млрд рублей (около 386 млн долларов США) за первую половину 2025 года по стандартам МСФО, следует из документа на сайте компании.

В первом полугодии 2024 года чистая прибыль «КамАЗа» по МСФО сократилась в 3,7 раза и составила 3,67 млрд рублей (около 46 млн долларов США).