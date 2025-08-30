79-летнего экс-президента США Билла Клинтона сфотографировали в аэропорту Хэмптонс (Нью-Йорк) с портативным дефибриллятором. Снимки, опубликованные Daily Mail, вновь породили разговоры о его здоровье.

Отмечается, что в аэропорту Клинтона и его супругу Хиллари заметили с устройством, похожим на Propaq MD Air Medical Bag — компактный транспортный монитор и дефибриллятор.

Фотографии Билла и Хиллари Клинтон привлекли внимание американских СМИ, напомнив о проблемах с сердцем у экс-президента. Ранее он перенёс серьёзные операции в 2004 и 2010 годах, а в декабре был госпитализирован с высокой температурой.