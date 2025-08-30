Евросоюз готов возобновить односторонние санкции против Ирана, если в течение 30 дней провалятся переговоры по ядерной программе, а санкции Совбеза ООН будут восстановлены. Об этом заявил министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Он напомнил, что Великобритания, Франция и Германия запустили механизм snapback, который восстановит санкции Совбеза ООН, снятые по соглашению 2015 года. Эти ограничения затрагивают финансовый, банковский, энергетический и оборонный сектора Ирана.

Члены «евротройки» готовы продолжать переговоры для продления действия резолюции 2231 СБ ООН, срок которой истекает 18 октября.

«Что теперь? Начнется 30-дневный период, после истечения которого эти санкции будут вновь введены, а на втором этапе могут быть вновь введены и европейские санкции, если, конечно, Иран в течение этих 30 дней не согласится на действия, о которых мы ему очень четко заявили, в этом случае мы могли бы рассмотреть возможность отсрочки введения этих санкций. Дверь для дипломатии остается открытой», — отметил Барро.