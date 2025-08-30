Генетическая проверка эмбрионов при ЭКО может ускорить наступление беременности у женщин старшего репродуктивного возраста. Такие данные получила международная команда ученых. Об этом говорится в информации издания Journal of Clinical Medicine (JCM).

Это первое в мире рандомизированное контролируемое исследование, посвященное исключительно женщинам 35–42 лет — возрастной группе, где значительно выше риск хромосомных аномалий у эмбрионов. Для отбора использовалось преимплантационное генетическое тестирование на анеуплоидию (PGT-A), которое позволяет выявить эмбрионы с неправильным числом хромосом еще до переноса в матку.

В исследовании принимали участие 100 пациенток клиники King’s Fertility: половина прошла процедуру с использованием PGT-A, половина — без. Результаты свидетельствуют о том, что частота родов после трех переносов эмбрионов составила 72% в группе PGT-A против 52% в контрольной группе. Кроме того, женщины с генетическим тестированием добивались беременности быстрее и с меньшим числом попыток.

«Женщины все чаще откладывают рождение ребенка на возраст старше 35 лет, и именно у них чаще возникают хромосомные аномалии эмбрионов, ведущие к неудачным имплантациям и выкидышам. Наши данные показывают, что использование PGT-A в этой группе может помочь быстрее достичь беременности и снизить эмоциональную нагрузку от повторных неудачных циклов», — поведал доктор Юсуф Бибиджаун.

Согласно заявлению профессора Сеша Сункары, сосредоточенность исследования на женщинах 35–42 лет и включение так называемых мозаичных эмбрионов делает его уникальным: «Если результаты подтвердятся в крупных многоцентровых исследованиях, это может серьезно повлиять на стратегию лечения, сокращая время до наступления беременности и снижая физическое и эмоциональное бремя ЭКО».