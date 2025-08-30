Севиндж Рагимова, мать детей, подвергшихся насилию в Агдаме, рассказала в соцсетях: «Детей истязал Садиг. Он связывал мне руки. Я хочу вернуть своего ребёнка».

Двухлетнего ребёнка доставили 27 августа в отделение неотложной помощи Центральной районной больницы Агдама в состоянии комы. Позднее его отправлен в Республиканскую нейрохирургическую больницу. Сейчас состояние ребёнка оценивается как тяжёлое, он находится на аппарате искусственной вентиляции лёгких, уточняет Qafqazinfo.

Другого ребёнка, родившегося в 2024 году, поместили в дом малютки. Сейчас Севиндж Рагимова ожидает третьего ребёнка.

Садиг Рагимов, обвиняемый в насилии над своими малолетними детьми, задержан.

