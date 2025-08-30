Португальский специалист Жозе Моуринью, на днях покинувший пост главного тренера турецкого «Фенербахче», суммарно заработал около €115 млн на неустойках, сообщает издание Otopark.

За карьеру Моуринью шесть раз досрочно расторгали контракты: дважды с ним расставался лондонский «Челси», также его увольняли из мадридского «Реала», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэма», итальянской «Ромы» и теперь — «Фенербахче».

Наибольшие компенсации тренеру выплачивали английские клубы. Рекордная сумма пришлась на «Челси» — около €35,5 млн, второе место занимает «Тоттенхэм» — €21 млн. Остальные выплаты распределились между другими клубами, с которыми португалец завершал сотрудничество до окончания контрактов.

Жозе Моуринью, один из самых титулованных тренеров XXI века, за свою карьеру выигрывал Лигу чемпионов с «Порту» и «Интером», а также чемпионаты Англии, Испании, Италии и Португалии. Несмотря на недавние увольнения, он продолжает оставаться востребованным специалистом на европейском футбольном рынке.