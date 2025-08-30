Новоназначенный посол Ирана в Азербайджане Муджтаба Демирчилу заявил, что намерен приложить все усилия для углубления двусторонних связей и реализации новых совместных проектов.

В интервью AzTV дипломат отметил свой оптимизм относительно будущего отношений между двумя странами и выразил надежду на дальнейшее сближение народов.

«При назначении нового посла ему дают указание углублять связи между двумя странами. Чтобы достичь этого, нам необходимо помимо уже существующих начать реализовывать новые проекты. Моя задача — приложить все свои усилия и знания в различных направлениях для достижения этой цели. Я настроен очень оптимистично. Рассчитываю, что мы станем свидетелями все большего сближения двух стран и народов», — заявил дипломат.