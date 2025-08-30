Премьер-министра Индии Нарендру Моди разозлил намек президента США Дональда Трампа на номинацию американского лидера на Нобелевскую премию мира. Об этом информирует The New York Times.

Во время телефонного разговора в июне Трамп сказал, что Пакистан планирует номинировать его на премию за роль в переговорах о прекращении огня между Нью-Дели и Исламабадом. Премьер Индии заявил, что США не имели никакого отношения к договоренности о прекращении огня.

Газета отмечает, что это сильно ухудшило их отношения.