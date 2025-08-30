Мужчина из Англии скончался после того, как его укусил паук, купленный им в интернете, сообщает Liverpool Echo. По словам Кейли, жены погибшего Марка Энтони, мужчина купил пять пауков в интернете за несколько недель до случившегося.

«Он был одержим ими, хотя раньше боялся насекомых», — заявил она.

После того, как его укусил один из пауков, Энтони отправился с семьей в поездку в Шотландию, где почувствовал недомогание, но продолжал вести себя как обычно. Придя домой, он начал жаловаться на гриппоподобные симптомы: жар, озноб и боли в конечностях.

Позже Марк позвонил сестре Кейли, сказав, что не может нормально дышать. Когда женщина пришла ему на помощь, он потерял сознание. Парамедики, прибывшие на вызов, не смогли его спасти.

Семья пришла к выводу, что причиной смерти стал укус паука. При этом официальное вскрытие пока не установило точную причину. Кейли утверждает, что настаивала на госпитализации Марка, но он отказался обращаться в больницу.