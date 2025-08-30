Экономические трудности в России нарастают, и даже поддержка Китая способна лишь отсрочить кризис, но не отменить его. Об этом заявил экономист Максим Блант в интервью «24 Каналу», добавив, что Путин наверняка обратится к Пекину за деньгами.

По словам Максима Бланта, Россия попытается заинтересовать Китай строительством второй ветки газопровода «Сила Сибири», заранее попросив вложений. Китай уже отказывался, но потом заявил, что если Россия желает его строить, то может делать это за свой счет.

По словам экономиста, у Пекина все козыри: помимо российского газа, есть поставки из Туркменистана и Казахстана, а также развитая инфраструктура СПГ в арабских странах.

Он отметил, что после отказа от российского СПГ энергетический рынок переживает бурный рост, поэтому Китай может позволить себе «крутить носом». При этом, по словам эксперта, вложения в российскую экономику становятся всё более рискованными по мере продолжения войны.

«Давать в долг России можно разве что на месяц, — заявил Максим Блант. — Долгосрочные кредиты на 5–10 лет нецелесообразны: система полностью построена на Путине, а человек смертен. Никто не знает, что будет после его ухода».

Экономист отметил, что преемник Путина может заявить: займы брались без разрешения народа, поэтому Россия не обязана их возвращать. «Так было в 1917 году, когда большевики отказались платить по царским долгам. Именно поэтому Китай будет всеми силами откладывать предоставление гос­кредита», — пояснил Блант.

По словам Максима Бланта, Пекин может попробовать оживить финансирование России через банк БРИКС, однако сейчас он выполняет санкционные ограничения и заморозил проекты с участием РФ. Экономист подчеркнул, что даже привлекательный китайский кредит не способен помочь российской экономике.

По словам Максима Бланта, китайские кредиты могут лишь на несколько месяцев смягчить проблемы в российской экономике: «Да, это позволит продержаться лишние три месяца, но принципиально ситуацию не изменит».

Максим Блант подчеркнул, что и в Китае, и в российском экономическом руководстве осознают мрачные перспективы. «Самое неприятное для россиян — не видно ни одного позитивного сценария. Загнать экономику на гору, с которой она катится, было легко, но остановить падение крайне сложно», — сказал он.