В Насиминском районе Баку движение транспорта по улице Рашида Бехбудова в воскресенье будет частично ограничено.

Согласно информации Госагентства автодорог Азербайджана, ограничения вводятся 31 августа с 06:00 до 23:00 в связи с ремонтными работами, запланированными на участке улицы Рашида Бехбудова от улицы 28 Мая до улицы Шамси Бадалбейли.

«Водителей просят быть внимательными при движении на указанном участке, соблюдать правила дорожного движения и требования временных дорожных знаков», — говористя в сообщении.