Президент Ирана Масуд Пезешкиан в субботу принял в Тегеране секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна. Об этом сообщили иранские СМИ.

Стороны обсудили отношения Тегерана и Еревана, увеличение армяно-иранского товарооборота, региональные процессы и развитие транспортного коридора Север–Юг.

Григорян сказал, что Ереван готов подписать с Тегераном всеобъемлющий документ о стратегическом сотрудничестве. Он указал на активное присутствие иранских компаний в Армении и подчеркнул, что республика готова увеличить объём торговли с Ираном в несколько раз.

Пезешкиан со своей стороны выразил удовлетворение результатами своего недавнего визита в Ереван, назвав его успешным и плодотворным.