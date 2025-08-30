Замоскворецкий районный суд Москвы заочно арестовал бывшего полномочного представителя Башкортостана при президенте России Романа Симандуева по уголовному делу о тайном втором гражданстве или зарубежном виде на жительство, сообщают росСМИ.

Кроме того, 23 июля московский суд арестовал имущество Симандуева по этому же делу. Экс-чиновника также объявили в федеральный розыск.

С каким именно гражданством связано преследование Симандуева, не уточняется. В карточке базы розыска МВД РФ указана его национальность — «азербайджанец», а местом рождения — город Баку.