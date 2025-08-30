30 августа, в Международный день пропавших без вести, Общественное объединение «Семьи пропавших без вести в Карабахе» провело акцию на площади «Дворец наций» перед зданием Европейского офиса в Женеве. Мероприятие состоялось у символического памятника «Сломанный стул», который олицетворяет страдания людей от всех форм вооружённого насилия. Об этом сообщает АПА.

Участники акции продемонстрированы личные вещи и документы пропавших без вести азербайджанцев, создана оригинальная композиция об их жизни, включающая лозунги, обращённые от их имени к человечеству.

На плакатах рядом с личными вещами пропавших без вести были написаны следующие лозунги: «Для меня время остановилось, но кому какое дело?.. (My time stopped! Who noticed?) – этот плакат был установлен возле часов, принадлежавших пропавшему без вести Захиду Гасымову; «Ни один шарф в мире не сможет меня согреть» (No scarf warms me) — слова посвящены Гурбету Гасанову, в память о котором остался лишь шарф; «Моя история осталась незавершенной» (My story has no end) — таким был лозунг возле рубашки и рукописей пропавшего без вести Тельмана Юсифова.

Председатель Общественного объединения «Семьи пропавших без вести в Карабахе» Кёнуль Бехбудова держала в руках документы своего пропавшего без вести брата Аббаса Бехбудова и плакат с надписью: «Документы здесь, а жизнь потеряна» (Documents are here, life is missing); а матери пропавших без вести Ильхама Дадашева и Шахина Алиева – Эльмира Дадашева и Махуру Шахин – фотографии своих детей и плакаты со словами: «Он родился, чтобы жить, а не пропасть без вести» (Born to live, not to disappear) и «Сколько мечтаний осталось неисполненными» (Countless dreams — all unfinished) соответственно.

Супруга пропавшего без вести Азада Джаббарова – Фарида Джаббарова показала кости для нардов, оставшиеся в память о ее муже, и с плакатом «Надежда сжалась до размеров этого жребия» (Hope is as tiny as these dice), выразив тем самым посыл о годах ожидания и истощении терпения.

«Рейхан, моя любовь… до тебя доходит лишь мое молчание» (Reyhan, my love… only my silence reaches you?) — этот лозунг обращен к супруге пропавшего без вести Сахавата Джаниева – Рейхан Джаниевой.

Супруга пропавшего без вести Октая Мамедова – Парвана Мамедова держала плакат со словами: «Дипломы, мечты… а взамен — безмолвие долгих лет» (Diploma, dreams… but suddenly, the silence of ages).

Одна из коробок на акции была оставлена пустой. Она посвящена памяти семьи Мамедовых, все члены которой пропали без вести во время Ходжалинского геноцида 1992 года. На ней были указаны слова: «Мамедовы — пропавшая без вести семья. Нет могил, только эхо» (The Mammadovs — a lost family. No graves, but only echoes).

Кроме того, участники акции обратились к человечеству с трогательными посланиями и о других пропавших без вести — Натиге Меликове, Ихтияре Мамедове, Бафадаре Мирзоеве, Фейрузе Джалилове, Шириндиле Гасангулиеве, Исмаиле Исмаилове, Этибаре Ахмедове, Алияре Алиеве, Абульфате Алиеве, Тельмане Мустафаеве, Шахине Алиеве, Айдыне Керимове, Тайяре Агаеве и других.

Акция привлекла внимание жителей города. Местные жители могли получить подробную информацию о пропавших без вести с помощью специального QR-кода. Во время мирной акции многие прохожие подходили к азербайджанским семьям, потерявшим близких, чтобы выразить им слова поддержки и соболезнования.

Отметим, это первая акция членов семей пропавших без вести азербайджанцев за рубежом.

